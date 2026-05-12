Baleares lanza 1,2 millones de euros en ayudas para los programas de seguimiento y tecnificación deportiva

Una persona jugando a tenis. - CAIB

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha lanzado la convocatoria de ayudas económicas destinadas a los programas de seguimiento y tecnificación deportiva de las federaciones autonómicas para el periodo 2026-2027, que cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros.

La convocatoria, de 400.000 euros para este año y de 800.000 euro para el que viene, está diseñadas para cubrir los gastos derivados de la estructura técnica, la formación y el perfeccionamiento de los deportistas integrados en los programas clasificados por la Dirección General de Deportes.

Entre sus ejes principales, ha informado la Conselleria en un comunicado, destaca el fomento del seguimiento y el apoyo a la eatapa previa a la tecnificación, centrada en la detección y el control del talento en edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.

También la consolidación de la tecnificación, con recursos destinados al perfeccionamiento técnico y competitivo previo al deporte de alto nivel; la excelencia técnica; y la protección del menor.

Estas ayudas, ha dicho el conseller del ramo, Jaume Bauzá, son "un instrumento esencial para garantizar que el talento deportivo cuente con las mejores herramientas y un soporte técnico de primer nivel desde sus inicio".

TRAMITACIÓN Y PLAZOS

Las federaciones deportivas de Baleares legalmente constituidas podrán tramitar sus solicitudes de forma telemática a través de la sede electrónica de la CAIB.

La concesión de los fondos estará vinculada a la clasificación técnica previa de los programas y al cumplimiento de los requisitos de transparencia y gestión económica detallados en la resolución oficial.