Baleares lanza ayudas de 12,2 millones para inversión agraria

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PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha abierto una nueva convocatoria de las ayudas para inversiones en explotaciones agrarias (INEA), correspondiente al año 2026, con una dotación de 12,25 millones de euros.

Según ha informado este martes la Conselleria, la convocatoria ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) e incorpora un nuevo modelo de distribución de los recursos fruto del trabajo y el diálogo mantenido durante los últimos meses con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas.

El principal cambio es la división de la convocatoria en tres líneas diferenciadas, con el objetivo de favorecer un reparto más equilibrado de los recursos y facilitar que las ayudas puedan llegar al mayor número posible de explotaciones. De este modo, 7,7 millones de euros se destinan a la línea general para proyectos con una inversión superior a los 100.000 euros; 2,3 millones de euros quedan reservados para inversiones de hasta 100.000 euros, y 2,24 millones se destinan a una línea específica para el sector bovino lechero.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha remarcado que esta convocatoria es el resultado de haber escuchado al sector, de analizar la experiencia de las convocatorias anteriores y de trabajar para encontrar conjuntamente una fórmula más equilibrada. "No nos hemos limitado a poner más recursos sobre la mesa, sino que hemos modificado el modelo para que estos recursos puedan llegar mejor al conjunto del sector", ha declarado.

En este sentido, la creación de una línea específica para las inversiones de hasta 100.000 euros permite, según explica la Conselleria, que estos proyectos dispongan de un presupuesto propio y no tengan que competir por los mismos recursos con inversiones de mayor envergadura. Así, la Conselleria da continuidad a los cambios introducidos en la línea INEA tras las reuniones mantenidas con el sector y las simulaciones realizadas a partir de los resultados de las convocatorias anteriores.

"El sector pedía que buscáramos una fórmula que tuviera en cuenta las diferentes realidades de las explotaciones de Baleares, y eso es lo que hemos hecho. Queremos que una explotación que necesita realizar una inversión de 40.000, 60.000 u 80.000 euros tenga opciones reales de acceder a las ayudas, al igual que deben tenerlas las explotaciones que necesitan afrontar proyectos de mayor dimensión", ha señalado Simonet.

El nuevo planteamiento da continuidad al camino iniciado con la resolución de la convocatoria anterior cuando el Govern incrementó la dotación inicial hasta diez millones de euros, lo que permitió conceder ayudas a 153 explotaciones agrarias. El resultado mostró una distribución más amplia de los recursos y el 57% de los expedientes subvencionados correspondían a inversiones inferiores a los 100.000 euros y el 88% a inversiones inferiores a los 300.000 euros.

Ahora, la convocatoria de este año incorpora esta diferenciación directamente en su diseño. Además, el sistema mantiene la flexibilidad entre las tres líneas y, en caso de que alguna no agote el presupuesto asignado, el crédito restante podrá redistribuirse entre las otras líneas en función de la demanda. La división en tres grupos responde a la voluntad de alcanzar de manera más eficaz los objetivos de modernización y mejora de las explotaciones agrarias.

MÁS DE 12 MILLONES PARA MODERNIZAR LAS EXPLOTACIONES

Las ayudas INEA tienen como objetivo mejorar el rendimiento, la sostenibilidad y la viabilidad de las explotaciones agrarias, incrementar su competitividad y favorecer la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de gestión sostenible.

La convocatoria establece una inversión mínima auxiliable de 5.000 euros. En la línea destinada a los proyectos de hasta 100.000 euros, ésta será la inversión máxima auxiliable, mientras que en la línea general y en la específica del bovino lechero podrá alcanzar hasta un millón de euros por beneficiario, con los límites establecidos por unidad de trabajo agrario.

La intensidad base de la ayuda es del 25% de la inversión auxiliable, porcentaje que puede incrementarse en función de las características de la explotación y del proyecto. Con carácter general, la ayuda puede alcanzar hasta el 40% de la inversión, mientras que en el caso de los jóvenes agricultores o de las explotaciones que hayan incorporado a uno puede llegar hasta el 50%.

Simonet ha subrayado que las ayudas INEA son una de las principales herramientas que hay para ayudar a los agricultores y ganaderos a modernizar sus explotaciones y hacerlas más competitivas. Según ha añadido, además de destinar 12,2 millones de euros, se aplica un modelo más ajustado a la realidad del sector.

El plazo para presentar las solicitudes comienza este miércoles, 30 de septiembre, y permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre de 2026.