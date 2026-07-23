Baleares lidera el crecimiento del coste total por trabajador hasta alcanzar los 38.881 euros, según el INE

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coste total neto por trabajador en 2025 se situó en 38.881 euros en Baleares, según los resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se tiene en cuenta la variación del coste laboral respecto al año anterior, el archipiélago (+6,1%), La Rioja (+5,3%) y Castilla y León (+4%) presentan las tasas más elevadas.

En cualquier caso, los costes laborales más elevados en 2025 se dieron en Comunidad de Madrid (45.983,31 euros), País Vasco (44.034,00) y Comunidad Foral de Navarra (41.697,31). Los más bajos, en Extremadura (31.657,19 euros), Canarias (32.016,86) y Región de Murcia (33.293,38).

En el conjunto de España, el coste laboral por trabajador en términos brutos fue de 38.748,94 euros en 2025, un 3,3% más que en el año anterior. Si se restan las subvenciones y deducciones que se recibieron de las Administraciones Públicas, se obtiene un coste neto de 38.511,76 euros, con un crecimiento anual del 3,2%.

Además de los salarios y cotizaciones, 531,46 euros anuales se destinaron a beneficios sociales por trabajador (cotizaciones voluntarias a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social y gastos de carácter social), 194,68 euros a otros gastos derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, pequeño utillaje y ropa de trabajo, transporte hasta el lugar de trabajo, selección de personal...), 180,66 euros correspondieron a indemnizaciones por despido y 76,49 euros a formación profesional.

LOS SALARIOS ALCANZAN SU NIVEL MÁS ALTO

El salario bruto anual por trabajador alcanzó los 28.410,78 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,1% respecto al año anterior, y se situó en su nivel más elevado desde el inicio de la serie, en 2008.

El INE ha explicado que este salario anual bruto por trabajador de 28.410,78 euros representó el 73,3% del coste laboral total, mientras que la partida más importante de los costes no salariales fueron las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (9.354,87 euros por trabajador), que representaron el 24,1% del coste.

De esta forma, los sueldos y salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron, conjuntamente, el 97,4% del coste bruto.