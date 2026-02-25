Baleares marca en enero el precio de la vivienda más alto de su historia, con 5.300 euros por metro cuadrado

Archivo - Una vivienda en venta - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha superado en el primer mes de 2026 el precio máximo histórico de la vivienda de compraventa alcanzados durante el boom inmobiliario de mediados de la década de los 2000, hasta los 5.293 euros por metro cuadrado (m2).

Según los datos del índice inmobiliario de Fotocasa publicados este miércoles, Baleares se posiciona como la comunidad autónoma con el precio más elevado del país y registra un crecimiento del 14,4% en comparación con el primer mes del año anterior.

En cuanto a las capitales de provincia, el portal inmobiliario señala que Palma también ha alcanzado su precio máximo este mes de enero, con 5.219 euros/m2.

Además, Palma es la cuarta capital de provincia con el precio más elevado, por detrás de San Sebastián (7.156 euros/m2), Madrid (6.465 euros/m2) y Barcelona (5.362 euros/m2).

En el conjunto del país, el precio medio nacional se sitúa un 1,9% por debajo del máximo histórico alcanzado en abril de 2007 lo que, según Fotocasa, evidencia la proximidad a los niveles del anterior ciclo expansivo.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha subrayado que "la combinación del cambio de necesidades de la pandemia, el gran crecimiento demográfico, el auge de los hogares unipersonales y el descenso de los tipos de interés ha reforzado la demanda hasta niveles inéditos, ejerciendo una presión intensa sobre una oferta claramente insuficiente".