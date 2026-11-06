Baleares, otra vez, entre las CCAA que menos jugará a la Lotería de Navidad: unos 42 euros de media

Archivo - Agraciados con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares volverá a ser este año de las CCAA en las que menos se juegue a la Lotería de Navidad en la que cada ciudadano del archipiélago se gastará, de media, 42,23 euros, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

En el conjunto nacional, cada español gastará este año 2026 una media de 76,49 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad frente a los 76,08 euros del año anterior.

Dicha cantidad es una estimación, pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.

De este modo, los más de 76 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender. La consignación total para este año asciende a 3.756.969.400 euros, según los datos recogidos por Europa Press.

Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 124,49 euros, seguida de Asturias (123,80 euros), La Rioja (116,59 euros), Cantabria (104,26 euros), Aragón (102,26 euros), País Vasco (88,07 euros), Castilla-La Mancha (87,21 euros), Galicia (85,23 euros), Comunidad de Madrid (85,07 euros) y Comunidad Valenciana (83,82 euros).

Mientras, los que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (16,75 euros) y Ceuta (20,15 euros), seguidos de los de Baleares (42,23 euros), Canarias (46,96 euros), Cataluña (56,54 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,99 euros), Extremadura (73,42 euros) y Murcia (73,68 euros).

Respecto a las distintas comunidades autónomas, donde más Lotería de Navidad se va a vender previsiblemente es en Madrid (607.131.600 euros consignados), seguida de Andalucía (563.234.000 euros), Cataluña (460.595.600 euros), Comunidad Valenciana (453.929.800 euros), Castilla y León (298.601.000 euros), Galicia (231.253.400 euros), País Vasco (197.481.000 euros), Castilla-La Mancha (184.816.800 euros) y Aragón (138.948.200 euros).

Por el contrario, los que menos Lotería de Navidad tienen consignada este año son Melilla, con 1.453.400 euros, y Ceuta, con 1.684.200 euros, seguidas de La Rioja (38.158.600 euros), Navarra (40.065.600 euros), Baleares (52.255.800 euros), Cantabria (61.926.400 euros), Extremadura (77.206.800 euros), Canarias (105.661.000 euros), Murcia (117.091.600 euros) y Asturias (125.474.600 euros).

LOS PREMIOS DE 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2026 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.870 millones de euros en premios, lo que supone 98 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.772 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Este año se han puesto a la venta 205 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 205 series (siete más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 4.100 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.870 millones de euros en premios, 98 millones más.

Entre los premios principales del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2026 destaca el Gordo, dotado con 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros al décimo. El segundo premio repartirá 1.250.000 euros por serie, 125.000 euros al décimo, mientras que el tercero entregará 500.000 euros por serie, 50.000 euros al décimo. A ellos se suman dos cuartos premios de 200.000 euros por serie, 20.000 euros al décimo, y ocho quintos premios de 60.000 euros por serie, 6.000 euros al décimo.