Baleares producirá más de 180.000 plantas forestales autóctonas para restaurar sus espacios naturales - CAIB

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural producirá más de 180.000 plantas forestales autóctonas de 90 especies diferentes para restaurar y mejorar los espacios naturales de Baleares.

La iniciativa forma parte de una campaña de producción de plantas forestales autóctonas que ha comenzado este mes de septiembre en el vivero de Menut, ubicado en el municipio mallorquín de Escorca.

La previsión del Centro Forestal de Baleares (Cefor) para la campaña 2026-2027 es producir más de 180.000 plantas de 90 especies diferentes que se destinarán principalmente a proyectos de restauración de ecosistemas forestales, recuperación de hábitats y conservación de flora amenazada, ha informado la Conselleria en un comunicado.

"Producir planta autóctona y de origen local nos permite restaurar nuestros espacios naturales con especies adaptadas a las condiciones del archipiélago y, al mismo tiempo, incrementar su biodiversidad", ha dicho la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.

El objetivo, ha señalado, no es solo producir más plantas sino ampliar cada vez más el número de especies con las que se trabaja para poder actuar sobre ecosistemas diferentes y dar respuesta a las necesidades de conservación de cada espacio.

La nueva campaña pretende consolidar la capacidad de producción alcanzada por el Cefor durante los últimos años, con más de 150.000 plantas anuales, y dar un paso más en la diversificación de las plantas forestales autóctonas.

Se destinarán, principalmente, a áreas afectadas por incendios forestales recurrentes del Parque Natural de la Península de Llevant, en Artà. En estas zonas se prevé plantar especies como el pino carrasco (Pinus halepensis), el acebuche (Olea europaea) y el madroño (Arbutus unedo).

Otra de las líneas de trabajo será la restauración de los ecosistemas de ribera de las fincas públicas de Cúber, en Escorca, y de s'Albufera de Mallorca. Para estas actuaciones, el Cefor produce especies características de estos ambientes, como álamos (Populus alba y Populus nigra), fresnos (Fraxinus angustifolia) y olmos (Ulmus minor).

En el caso de los olmos, gravemente afectados por la grafiosis (enfermedad fúngica), se desarrolla una línea específica de trabajo destinada a obtener ejemplares resistentes a esta enfermedad y favorecer así la recuperación de la especie en los ecosistemas de ribera del archipiélago.

La producción de Menut también permitirá continuar las actuaciones de restauración de los sistemas dunares y del litoral, especialmente en el Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc - Salobrar de Campos y en el Parque Natural de la Península de Llevant. Para estos hábitats se producen especies singulares y propias de los sistemas dunares, como el lirio de mar (Pancratium maritimum), el cardo marino (Eryngium maritimum) y Elymus farctus.

CONSERVACIÓN DE LA FLORA AMENAZADA

Más allá de la restauración de los hábitats, una parte de la producción del Cefor contribuye directamente a conservar algunas de las especies de flora más amenazadas de Baleares.

Este año, entre otras, se han producido ejemplares de dos especies endémicas de Mallorca catalogadas en peligro crítico de extinción como son el Limonium pseudodictyocladum y el Limonium leonardi-llorensii. Su reproducción fuera del medio natural permite disponer de planta para apoyar las actuaciones dirigidas a preservar sus poblaciones y reducir el riesgo de desaparición.

"Detrás de esta producción también hay un trabajo de conservación que muchas veces no se ve: reproducir especies muy escasas, perfeccionar las técnicas para hacerlo posible y disponer de planta para actuar cuando sea necesario. Es una herramienta esencial para proteger el patrimonio vegetal", ha subrayado Torres.

De forma paralela, el Cefor continúa avanzando en líneas de innovación y en la mejora de las técnicas de reproducción de las especies autóctonas, entre las que destaca el injerto de encina dulce, una técnica "especialmente compleja".