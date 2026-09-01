Baleares recibe 9,16 millones de turistas internacionales hasta julio

Archivo - Varios turistas fotografían en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió 2,569 millones de turistas internacionales el pasado mes de julio, una cifra que representa un incremento del 0,12% en relación a la misma fecha del año anterior, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen también que el archipiélago balear fue el primer destino principal de los turistas, con el 22,3% del total.

Además, en el acumulado de los siete primeros meses de 2026, Baleares se sitúa también como una de las CCAA que más turistas recibieron, con cerca de 9,164 millones de turistas, una cifra que supone un aumento interanual del 1,85%.

GASTO TURÍSTICO

Baleares fue también la Comunidad Autónoma con mayor peso en el gasto de los turistas en julio, con el 22,8% del gasto total. Así, éste fue de 4.145 millones de euros, un 8,3% más que el año anterior, y el gasto medio por turista alcanzó los 1.613 euros en las Islas, un 8,2% más que en 2025.

En concreto, el gasto medio por turista fue de 259 euros en Baleares, un 6,6% más. Los viajes tuvieron una duración media de 6,2 días en las Islas, un 1,4% más que en el mismo periodo del año anterior.