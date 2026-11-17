Baleares recibirá 2.886 millones de euros del Gobierno para la planificación eléctrica hasta 2030 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibirá 2.886 millones de euros del Gobierno de España en el marco de la planificación de la red de energía eléctrica con horizonte 2030, lo que supone la mayor inversión de todas las comunidades autónomas.

Así lo ha destacado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en una reunión con el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, para abordar dicha planificación, que aprobará próximamente el Consejo de Ministros.

Según ha subrayado la Delegación en una nota de prensa, Pons se ha reunido también este martes con el director del área de Industria de la Delegación, Rafael Fernández Amaya, quien le ha informado detalladamente de las actuaciones previstas en el archipiélago durante el nuevo período.

La nueva propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) sitúa entre los proyectos preferentes la culminación del segundo enlace con la Península y del nuevo enlace entre Mallorca y Menorca.

También hace referencia a la electrificación de los puertos de Palma, Maó, Eivissa y Alcúdia, para promover la descarbonización y la transición energética.

Asimismo, se proyecta el refuerzo de la red de distribución a los polígonos de Inca y Llucmajor y la repotenciación del eje Vinyeta-Santa María-Son Orlandis, entre otras acciones.

La planificación contempla, en su conjunto, la construcción de 11 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, como los de Inca o Son Castelló, así como el tendido de 150 kilómetros de líneas, además de la revisión de otros 72 kilómetros ya operativos actualmente, para incrementar su capacidad.

El delegado ha destacado que las obras de las nuevas interconexiones submarinas son "una pieza clave para garantizar la seguridad del suministro y continuar avanzando en la transformación hacia un modelo más eficiente y más sostenible".

Además, ha señalado como un hecho "especialmente relevante" que, de nuevo, Baleares sea el territorio con el mayor porcentaje de la inversión; la anterior planificación 2021-26 asignó a esta comunidad el 17 por ciento de los más de 6.600 millones de euros presupuestados.

Por otro lado, los más de 17.000 millones de euros previstos en el nuevo plan para todo el Estado suponen un nuevo incremento del 150 por ciento.

"Estos números reflejan muy bien el compromiso del Gobierno de España con la cohesión territorial y su especial sensibilidad con las regiones que, como Baleares, afrontan desafíos extraordinarios debido a su condición insular", ha subrayado el delegado.