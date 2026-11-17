El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley por el cual Baleares recibirá 3.445 millones de euros en entregas a cuenta de 2027, un 8,7% más que este año.

Si se suma a esta cantidad la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 4.668 millones de euros, un 11% más que en 2026, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

El real decreto ley aprobado este martes actualiza las entregas a cuenta de 2027 para las comunidades autónomas y las entidades locales con el objetivo de adecuar la financiación de los territorios a la previsión de ingresos del próximo ejercicio.

En concreto, las entregas a cuenta para las comunidades autónomas del próximo año alcanzarán la cifra récord de 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026. Se trata de un importe provisional que ya fue comunicado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio.

Si se suma la previsión de liquidación de 2025, los territorios recibirán en 2027 un total de 185.593 millones de euros procedentes del sistema de financiación, un 9,1% más que en 2026.

El real decreto ley también incluye la actualización de las entregas a cuenta de 2027 para todas las entidades locales, que recibirán la cifra de 31.826 millones de euros, un 8,8% superior a las transferidas en 2026. Si se incluye la previsión de liquidación del sistema, el total asciende a 33.773 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5%.