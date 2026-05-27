Baleares reclama al ministro Puente una reunión para avanzar en el convenio ferroviario y las inversiones pendientes

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente,durante su visita al nuevo Paseo Marítimo de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha enviado una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, --ya lo avanzó este martes en el pleno del Parlament-- en la que reclama una reunión urgente para abordar las principales necesidades de movilidad de las Islas y exigir avances en la financiación estatal de infraestructuras ferroviarias y viarias.

En la misiva, el Govern insiste en la necesidad de retomar las negociaciones del convenio ferroviario pendiente para financiar la ampliación de la red de tren y metro en Mallorca y de los nuevos convenios de carreteras con los cuatro consejos insulares.

Mateo reitera la petición de una primera reunión con el ministro para "abordar de forma directa y específica los principales asuntos y problemáticas que afectan al futuro de la movilidad en el archipiélago, y dada su disposición previa a mantener una reunión con la presidenta del Govern que no se ha producido ni tiene fecha prevista", recuerda.

PROYECTOS FERROVIARIOS

Entre los proyectos ferroviarios que impulsa el Govern, figuran la nueva línea de tren entre Palma y Llucmajor, con conexión al aeropuerto, entre otros puntos estratégicos, y la prolongación de la línea Palma-Sa Pobla hasta Alcúdia, así como la nueva línea de metro entre el centro de Palma y el Hospital Son Espases.

Tal y como recuerda el conseller en la carta, el estudio informativo del tren de Llucmajor ya ha sido aprobado definitivamente y próximamente se prevé adjudicar los contratos de redacción de los proyectos constructivos.

En este sentido, el conseller Mateo expresa la "preocupación" del Govern ante el trato obtenido por otros territorios por parte del Gobierno, respecto a la financiación estatal para el transporte público, y critica que Baleares continúe sin convenios ferroviarios ni inversiones estatales específicas en transporte público mientras se anuncian acuerdos presupuestarios o se introducen disposiciones en la legislación estatal para proyectos ferroviarios en otras comunidades autónomas.

"Nos resulta preocupante ver cómo se va avanzando con otros territorios, tanto insulares como peninsulares en firma de protocolos, convenios o reconocimiento en legislación, mientras que, en el caso de Baleares, estemos aún en la fase de solicitarle nuevamente una reunión para negociar un convenio ferroviario, cuando somos un territorio insular que no tiene inversión por parte del Estado ni en carreteras, ni en ferrocarril ni en transporte público", expone Mateo en la carta.

"En este contexto -prosigue- resulta especialmente preocupante ver el contraste con otros territorios, al haber aparecido recientemente informaciones sobre la financiación estatal que obtendría Cataluña, unos 5.200 millones de euros, para sufragar una nueva inversión en transporte ferroviario en la red de Rodalies; o cuando en la Ley de Movilidad Sostenible aprobada a finales de 2025 fue incluida una disposición del desarrollo de infraestructuras ferroviarias en Canarias, obviando al otro territorio insular español, Baleares, o a los protocolos suscritos por su Ministerio con Canarias para futuras inversiones ferroviarias".

CONVENIOS DE CARRETERAS

El Govern también reclama recuperar los convenios de carreteras para financiar actuaciones en la red viaria de las islas a través de los consells insulares, "para contar con recursos estatales para la mejora de la red viaria, a través de los consells y con independencia de los fondos que se asignen a través del Factor de Insularidad del Régimen Especial de las Islas", recuerda el conseller en la carta, "con el fin de planificar y ejecutar las inversiones necesarias para garantizar una red viaria segura, eficiente y adaptada a las particularidades territoriales de nuestro archipiélago".

En este sentido, el conseller solicita al Ministerio la convocatoria "a la mayor brevedad posible" de la comisión bilateral para liquidar las cantidades pendientes del convenio de carreteras de 1998.

Además, también vuelve a reclamar la aplicación efectiva del Régimen Especial de Baleares (REB) en materia de transporte público terrestre.

En la carta, recuerda que el Real Decreto Ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial, reconoce este servicio como "esencial" y garantiza su financiación estatal teniendo en cuenta las particularidades de la comunidad autónoma y la presión turística.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico denuncia que, siete años después de su aprobación, la Comunidad Autónoma no ha recibido financiación vinculada a esta medida incluida en el Real Decreto Ley 4/2019.

Además de reclamar una reunión bilateral con el ministro, el conseller solicita la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes, prevista legalmente como órgano de coordinación entre administraciones y que no ha sido convocada ni una vez por el ministro desde el inicio de la legislatura.