Baleares mandará una nueva carta al ministro Puente para sacar adelante los convenios ferroviario y de carreteras

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, enviará una nueva carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para tratar de sacar adelante los convenios ferroviario y de carreteras.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta que el diputado socialista Ares Fernández le ha formulado durante la sesión de control del pleno del Parlament de este martes.

Mateo ha defendido la política de movilidad de su departamento, al entender que sirven para "afrontar los problemas y buscar las vías para garantizar un transporte de calidad para los residentes", y ha recriminado al PSIB que durante sus años en el Govern "ni siquiera llegaran a imaginárselo".

El conseller ha contrapuesto su trabajo con el hecho de que el Gobierno siga sin articular los convenios de carreteras y ferroviario con Baleares.

"Para el PSOE somos una comunidad autónoma de segunda, y parece que a ustedes les parece bien", le ha afeado a Fernández.

Es por ello que ha asegurado que remitirá una nueva carta a Puente, a quien se ha referido como "el ministro tuitero y faltón", para reiterarle su petición de mantener una reunión para abordar estas dos cuestiones, algo que "prometió y no cumplió" en el pasado.