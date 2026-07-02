Baleares registra 34.166 solicitudes de regularización extraordinaria

Los secretarios de Estado de Migraciones y de Seguridad Social y Pensiones, Pilar Cancela (c) y Borja Suárez (i), junto con la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez (d). - A. Pérez Meca - Europa Press

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio, ha concluido en Baleares con 34.166 solicitudes y 6.639 citas asignadas.

En toda España, el proceso de regularización extraordinaria ha concluido con un total de 1,17 millones de solicitudes registradas, de las cuales, 609.737 ya han sido tramitadas.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha valorado positivamente los datos de esta fase inicial del proceso. "Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos", ha señalado.

ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL

La implicación de profesionales y entidades colaboradoras ha resultado determinante para la elevada cifra de solicitudes. Según los datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Asimismo, la participación de las entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería ha constituido una de las principales novedades en este procedimiento.

Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

CERCA DE 200.000 SOLICITUDES PRESENCIALES

Del total de solicitudes presentadas, el 83,2% se ha tramitado por vía telemática, cifra similar a otros procesos de extranjería, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial.

En este último caso, se han contabilizado cerca de 200.000 solicitudes en las 448 oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería habilitadas por todo el territorio nacional. Las oficinas seleccionadas de Correos permanecerán ahora disponibles en los horarios establecidos para la subsanación presencial de solicitudes, que se alargará hasta el 30 de septiembre.

En cuanto al perfil de las personas solicitantes, el 87% se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años), mientras que la distribución por género sitúa a los hombres en el 57% y a las mujeres en el 43% del total de solicitudes, si bien en el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años la distribución es paritaria.

Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). Seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años. "La mayoría de solicitantes se van a incorporar a nuestro mercado laboral en sectores estratégicos y esenciales, contribuyendo a la prosperidad compartida de nuestro país", ha señalado Cancela.

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%).

Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557).

A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias, consolidando una presencia significativa del proceso en todas las comunidades autónomas.