Archivo - Imagen de recurso de una persona tecleando en un teclado de ordenador. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado un crecimiento neto de 528 empresas durante el tercer trimestre de 2026, según datos de la estadística experimental de Coyuntura Demográfica de Empresas publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre julio y septiembre se dieron de alta 1.825 empresas y se dieron de baja 1.297. Otras 35.309 unidades legales empleadoras, en cambio, permanecieron sin alteración.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos, el INE ha contabilizado 3.705 altas y 2.620 bajas, lo que deriva en un crecimiento neto de 1.085 personas. Durante el tercer trimestre, además, hubieron 93.807 permanencias.