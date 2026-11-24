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MADRID/PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró el año pasado un total de 3.215 abortos, un 3,9% menos que el año anterior, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad y correspondientes al informe 'Situación del aborto en la sanidad pública'.

Según los mismos datos, en los centros públicos se practicaron 2.071 interrupciones voluntarias del embarazo (64,4% del total) y 1.144 en centros privados (35,6%).

Con estos datos, Baleares arroja una tasa de 13,02 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, por encima de la media nacional.

En cuanto a los métodos utilizados en el archipiélago, el método farmacológico continúa siendo la opción mayoritaria para la interrupción del embarazo en Baleares y se emplea en el 72,5% de los casos (2.331). En la notificación individualizada por tipo de fármaco empleado, se registraron 2.349 casos en los que se administró Mifepristona y 2.157 casos con Prostaglandinas.

En relación a los métodos quirúrgicos, se anotaron 845 casos de dilatación y aspiración y 43 casos de dilatación y evacuación.

El tramo de edad con mayor volumen absoluto de interrupciones fue el de 25 a 29 años (740 intervenciones), seguido de cerca por el grupo de 30 a 34 años (708) y el de 20 a 24 años (699). Las mujeres de entre 20 y 29 años concentraron casi el 44,8% de todas las interrupciones realizadas en Baleares durante 2025 y la gran mayoría de las interrupciones (98,1%) se realizaron dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

DATOS NACIONALES

En España se registraron 107.824 abortos el año pasado, un 1,6% más que en 2024, con una tasa de 12,48 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, la más elevada de la última década; del total, el 22% se realizó en centros públicos, frente al 78% en centros privados, aunque con importantes diferencias entre comunidades autónomas.

Las mujeres de 20 a 29 años concentraron el 46,1% de las intervenciones; mientras las tasas más elevadas se registraron entre las mujeres de 20 a 24 años -19,50 por cada 1.000- y de 25 a 29 años -18,42-. En menores de 20 años se notificaron 11.603 interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el 10,8% del total.

La segunda edición del informe 'Situación del aborto en la sanidad pública', dado a conocer este martes, muestra que el 76,3% de las interrupciones voluntarias del embarazo tuvieron lugar en las primeras ocho semanas de gestación; un 19,6% se produjo entre las semanas 9 y 14, mientras que el 4% correspondió a las semanas 15 a 22 y el 0,18% a las 23 semanas o más.

Por otro lado, el 22% de los abortos se realizaron en centros públicos en 2025, frente al 14,3% de 2019. Por primera vez, todas las comunidades y ciudades autónomas realizaron abortos en centros públicos. Cantabria (87,8%), Galicia (83,2%), La Rioja (81,9%) y Navarra (74,1%) presentan los porcentajes más elevados de abortos realizados en centros públicos. En Andalucía (0,37%) y la Comunidad de Madrid (0,57%) no llegan al 1%.

Los datos de este último año muestran que el 49,4% de las mujeres que interrumpieron su embarazo declaró no utilizar ningún método anticonceptivo. Entre los métodos anticonceptivos declarados, los más frecuentes fueron los de barrera (24,8%) y los hormonales (14,4%). También se registraron otros métodos (3,4%), los naturales (2,9%) y los mecánicos (0,7%); en el 4,6% de los casos no constaba esta información.