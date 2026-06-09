Baleares reitera su negativa a reunirse con Hacienda para negociar el sistema de financiación: "Cortinas de humo, no"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, ha reiterado su negativa a reunirse de forma bilateral con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para negociar el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.

"Negociación multilateral, sí. Cortinas de humo para desviar la atención, no", ha dicho al ser preguntado al respecto por el diputado socialista Marc Pons en el pleno del Parlament de este martes.

Costa, quien la semana pasada ya adelantó su negativa a estas reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, ha considerado que estos encuentros son "un teatro" para tratar de desviar la atención de los casos de corrupción supuestamente relacionados con el PSOE.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha dicho que Baleares exigirá mejoras al sistema planteado por el Gobierno, como las relacionadas con la insularidad, la población flotante o el crecimiento demográfico, pero siempre en los foros multilaterales.

El diputado socialista, por su parte, ha pedido valentía a Costa para sentarse junto al ministro de Hacienda y defender esas propuestas de mejora, con las que ha dicho que su partido puede estar "más o menos de acuerdo".

"Si es hábil y juega bien sus cartas puede incrementar los 412 millones de euros de aportación. ¿Por qué se niega?", se ha preguntado.