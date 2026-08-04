Baleares roza los 700.000 afiliados a la Seguridad Social tras ganar en julio más de 15.800 cotizantes

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PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en julio 694.038 afiliados a la Seguridad Social, 15.843 más que el mes anterior (+2,84%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 23.478 trabajadores respecto a julio de 2025, un 3,5% más.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 568.282 cotizantes, de los cuales 9.009 están registrados como trabajadores del hogar y 2.856 como trabajadores agrarios.

Además, hay 109.928 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.963 en el de trabajadores del mar.