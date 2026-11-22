Baleares y su sector pesquero piden a Bruselas que les excluya de la reducción de los días de pesca para 2027 - CAIB

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el sector pesquero del archipiélago han pedido a la Comisión Europea que les excluya de la nueva reducción de los días de pesca en el Mediterráneo planteados para 2027.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, se ha reunido con los presidentes de OPMallorcamar, Pedro Mercant, y el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnín, para abordar la última propuesta de Bruselas.

Han coincidido en considerar insuficiente la propuesta europea y han defendido la necesidad de que el sistema de gestión pesquera reconozca el mejor estado de las poblaciones de Baleares, así como las medidas de conservación aplicadas durante los últimos años.

En este sentido, han insistido en que la flota balear no debe continuar sometida a restricciones determinadas por la situación de especies de otras zonas del Mediterráneo, ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

El documento de trabajo presentado por los servicios de la Comisión Europea el 20 de noviembre plantea una reducción del 32% de los días de pesca de arrastre respecto a 2026. Para el conjunto de la flota española del Mediterráneo occidental, establece un esfuerzo pesquero inicial de 54.127 días, ampliable hasta un máximo de 73.391 días mediante la aplicación de medidas adicionales de conservación.

Estas cifras supondrían, de manera orientativa, pasar de los 143 días de pesca anuales de media de los que dispone actualmente la flota a unos 97 días, con la posibilidad de alcanzar aproximadamente los 131 días si se aplican las medidas compensatorias. El documento todavía no establece un reparto específico de los días de pesca para Baleares.

Simonet ha señalado que, aunque la propuesta parte de una situación menos restrictiva que la planteada inicialmente el año pasado, continúa muy por debajo de las expectativas y las demandas del sector. Por este motivo, el Govern y los pescadores reclaman mantener, como mínimo, los 143 días de pesca anuales de media de 2026.

"No podemos aceptar que la flota de Baleares se vea penalizada por la situación de poblaciones pesqueras de otras zonas del Mediterráneo. Nuestras pesquerías presentan un mejor estado y los pescadores han realizado un esfuerzo importante para aplicar las medidas de conservación", ha subrayado el conseller.

Este esfuerzo, ha considerado, "debe tener un reconocimiento y no puede traducirse en nuevas restricciones". "Por eso reclamamos que se tenga en cuenta la realidad de la GSA 5 y que se mantengan, como mínimo, los 143 días de pesca anuales de media que tenemos actualmente", ha manifestado.

UNA GESTIÓN DIFERENCIADA

Una de las principales cuestiones abordadas durante la reunión ha sido el sistema utilizado por la Comisión Europea para determinar los días de pesca.

La propuesta continúa tomando como referencia la situación de la especie considerada más vulnerable dentro de la zona de gestión, que en este caso es la cigala de la subzona geográfica 6 (GSA 6), correspondiente al litoral mediterráneo del Levante peninsular.

Este criterio condiciona los días de pesca del conjunto de la zona de gestión, que también incluye a Baleares, sin establecer una diferenciación territorial que refleje el mejor estado de las poblaciones de la GSA 5, correspondiente al archipiélago balear.

La Conselleria y el sector han considerado que este sistema no reconoce adecuadamente los resultados de las medidas de conservación aplicadas en las Islas ni las diferencias existentes entre las diversas zonas del Mediterráneo.

Por este motivo, han reclamado que la asignación de los días de pesca se base en criterios científicos que tengan en cuenta la situación real de los recursos pesqueros de cada territorio, cuando las evaluaciones y campañas científicas se realizan por regiones. En el caso de Baleares, la cigala es una especie de captura limitada, concentrada en determinados caladeros y períodos del año.

En el encuentro también se ha planteado la posibilidad de estudiar medidas de conservación específicas para esta especie, como limitaciones temporales o espaciales adaptadas a las zonas donde se captura, siempre con la participación del sector pesquero.

Simonet ha insistido en que la insularidad y la gestión diferenciada de las pesquerías deben tener un reconocimiento efectivo en la normativa europea.

"No se trata de dejar de aplicar medidas de conservación, sino de que estas medidas respondan a la situación de cada zona. Si los recursos pesqueros de Baleares se encuentran en un mejor estado, esta realidad debe reflejarse en las posibilidades de pesca de nuestra flota", ha subrayado.

LA GAMBA ROJA Y LA LLAMPUGA

Durante la reunión también se han analizado las posibilidades de pesca previstas para dos especies de especial interés para el sector pesquero balear como son la gamba roja y la llampuga.

En cuanto a la gamba roja (Aristeus antennatus), el documento mantiene para 2027 el límite máximo de capturas de 708,3 toneladas asignado a España para el conjunto de la zona de gestión que incluye a Baleares, el mar de Alborán, el litoral mediterráneo peninsular y el golfo de León. Esta cifra es la misma que la fijada para 2026.

El Govern y el sector han expresado su preocupación por el mantenimiento de la doble limitación que afecta a esta pesquería, sometida tanto a un máximo de capturas como a una restricción de los días de actividad de las embarcaciones de arrastre. En este sentido, han reiterado la necesidad de revisar este sistema para adaptarlo mejor a la realidad de las flotas mediterráneas.

En cuanto a la llampuga, la propuesta prevé una cuota de 145,2 toneladas para España en 2027, dentro de un límite global de 2.078,5 toneladas para el conjunto de la Unión Europea, lo que representa un incremento del 14,33% respecto a 2026 a escala comunitaria.

En este caso sí que han valorado positivamente un incremento que, a su parecer, permitiría disponer de un mayor margen para una pesquería de especial importancia para la flota artesanal balear, la única que captura llampuga con llampuguera.

Según los datos del Irfap, en 2025 se capturaron 121,5 toneladas de llampuga en el archipiélago, una cantidad próxima al límite disponible aquel año, aunque no llegó a agotarse. El incremento propuesto para 2027 podría facilitar el desarrollo de la campaña sin las limitaciones derivadas de una cuota tan ajustada a las capturas habituales.

UNA NUEVA REUNIÓN CON EL COMISARIO

Simonet ha informado al sector pesquero su intención de asistir al próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del mes de diciembre, que se celebrará en Bruselas y en el que deben negociarse las posibilidades de pesca para 2027.

Aprovechará el viaje para mantener una nueva reunión con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para trasladarle directamente las reivindicaciones de Baleares e insistir en la necesidad de una gestión pesquera que reconozca las diferencias entre territorios.

"Hace años que defendemos que la gestión pesquera debe tener en cuenta las particularidades de cada territorio. La insularidad, el mejor estado de nuestras poblaciones y las medidas de conservación aplicadas por los pescadores de Baleares no pueden quedar al margen de las decisiones europeas. Seguiremos reclamando que este esfuerzo tenga un reconocimiento efectivo y que nuestra flota pueda mantener los días de pesca necesarios para garantizar su actividad", ha concluido.