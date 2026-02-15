Baleares sigue este domingo bajo los efectos de la borrasca 'Oriana': activos avisos naranja por mala mar

Archivo - Dos personas fotografían el oleaje. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este domingo activos avisos por viento y mala mar en todo el archipiélago.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, Ibiza y Formentera seguirán durante la madrugada en aviso naranja por fenómenos costeros por viento del noroeste de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de 4 metros con ola máxima de 8 metros.

El aviso por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera pasará a amarillo durante la madrugada y estará activo hasta a las 09.00 horas. Por viento, el aviso será amarillo en las Pitiusas hasta las 04.00 horas por rachas de 80 km/h.

Toda Mallorca a excepción del este de la isla seguirá en aviso naranja por fenómenos costeros por viento del noroeste de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de 4 metros con ola máxima de 8 metros.

En el sur pasará a amarillo a las 08.59 horas, mientras que en la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste pasará a amarillo hasta las 14.59 horas. El este de la isla, por su parte, estará en amarillo durante la noche y hasta las 08.59 horas.

Menorca, por su parte, estará hasta las 05.59 horas de este domingo en aviso naranja por viento del norte y rachas máximas de 100 km/h, y en cabos podrían superarse los 120 km/h. De la misma manera, habrá aviso naranja por fenómenos costeros con viento del norte de 60 a 85 km/h (fuerza 8 a 9) con olas de 5 a 7 metros. La ola máxima puede alcanzar los 12 metros.