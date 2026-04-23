Baleares trabaja en la elaboración de una guía de buenas prácticas en responsabilidad social corporativa

Reunión de la Mesa de Sostenibilidad. - CAIB

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern continúa trabajando en la elaboración de una guía de buenas prácticas en responsabilidad social corporativa con la que las empresas de Baleares podrán adoptar de manera voluntaria.

En la segunda reunión de la Mesa de Sostenibilidad, celebrada este jueves, se ha seguido perfilando la propuesta. La Dirección General de Diálogo Social y Transición Económica elaborará ahora un borrador que posteriormente deberá ser consensuado con los agentes sociales.

El objetivo, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, es crear una plataforma de buenas prácticas donde las empresas puedan dar a conocer sus proyectos e iniciativas en materia de responsabilidad corporativa.

La participación será voluntaria y lo que se pretende es poner en valor a estas empresas y servir de inspiración para que otras fomenten la sostenibilidad económica, social y ambiental en sus centros de trabajo.

En el encuentro han participado los directores generales de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés; de Trabajo y Salud Laboral, Mari Luz Moreno; y de Conciliación e Igualdad en el ámbito laboral, Margalida Darder.

También representantes de la Dirección General de Empresa, del Consell de Menorca, de CAEB, de PIMEB, de CCOO, de UGT, de Asima, de la Asociación de Constructores de Baleares y de la FEHM.