Baleares ve con buenos ojos la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha visto con buenos ojos la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Así se ha expresado este martes en declaraciones a los medios de comunicación el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, quien ha dicho estar "completamente de acuerdo" con la medida.

"A ver cómo acaba de tramitarse y de plasmarse esta medida, que vemos con buenos ojos, y a ver de qué manera lo podremos implementar en Baleares", ha dicho Vera después de participar en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament.

El conseller ha esperado que "no pase lo mismo que con la prohibición de los móviles", que el Gobierno dejó en manos de los reglamentos que cada comunidad autonómica elaborara, algo que el Govern ya hizo mediante una orden.

También ha destacado otras medidas que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha en esta línea, como la prohibición de las pantallas digitales hasta cuarto de primaria o la campaña de concienciación para advertir a las familias de los riesgos del "nocivo abuso" de los dispositivos digitales que se desarrollará en los próximos meses.

Pese a su valoración positiva, Vera ha considerado que el anuncio de la medida es "una cortina de humo más" de Sánchez porque el PP, mediante una enmienda a la ley de protección del menor en entornos digitales, ya propuso la prohibición de las redes sociales.

EL ANUNCIO DE SÁNCHEZ

Sánchez ha anunciado esta medida, que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Ministros, durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái.

A la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años se le sumarán varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

De este modo quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "Huella de Odio y Polarización".

Además pretende abordar junto a la Fiscalía, las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, Tik Tok e Instagram.