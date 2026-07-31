Baleares ve al Gobierno "desbordado" por la situación migratoria en Ceuta y reclama una defensa de la soberanía nacional

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern - CAIB

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha considerado que el Gobierno de España está "absolutamente desbordado" ante las llegadas de migrantes en Ceuta y ha reclamado una política migratoria que "no deje desamparadas" a las comunidades y ciudades autónomas.

"Necesitamos que el Gobierno defienda la soberanía nacional", ha señalado el portavoz, tras ser preguntado por la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Para Costa, las imágenes de la llegada de miles de migrantes a Ceuta este jueves son "profundamente impactantes y preocupantes". Así, ha pedido al Ejecutivo central que "no mire hacia otro lado ni niegue el problema", subrayando que la política migratoria "no da resultados".