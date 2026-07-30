Prohens reclama al Gobierno una respuesta "urgente" para proteger las fronteras tras las llegadas de migrantes a Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, se reúnen en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado al Gobierno central una respuesta "urgente" para proteger las fronteras tras la llegada de migrantes a Ceuta registrada este jueves.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, recogido por Europa Press, en el que ha considerado que el Mediterráneo occidental se está convirtiendo en el principal foco de presión migratoria de Europa.

Prohens ha calificado de "muy preocupantes" las imágenes de la llegada de migrantes a Ceuta y ha asegurado que Baleares ya vive la presión migratoria que desde hace tiempo afecta a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La presidenta ha explicado que ha trasladado su apoyo al presidente de Ceuta, Juan Vivas, y ha compartido con él la reclamación al Gobierno de una respuesta para el control de las fronteras.

En este sentido, ha considerado que "no se puede seguir negando el problema, ni mirando hacia otro lado" y ha urgido al Ejecutivo central a impulsar una política migratoria de ámbito nacional que no deje "desamparadas" a las comunidades y ciudades autónomas ni a los españoles.