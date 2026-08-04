Baleares vincula la subida intermensual del paro a la regularización de personas que necesitan "orientación y formación"

Archivo - Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha vinculado la subida intermensual del paro en un 4,96% en julio, con 1.175 personas más inscritas en los servicios públicos de empleo, al proceso extraordinario de regularización de migrantes, quienes necesitarán "orientación y formación" debido a su escasa cualificación profesional.

De este modo se ha expresado la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para valorar los datos mensuales de empleo.

Los datos del paro, ha dicho, son "muy buenos" en Baleares, con 24.882 desempleados registrados en julio, una subida del 4,96% respecto a junio y una caída del 1,99% en comparación con el mismo mes del año pasado.

"En la serie histórica vuelven a ser datos muy buenos para un mes de julio, y esperados por como está yendo la temporada", ha celebrado Cabrer, quien sin embargo ha llamado la atención acerca del aumento intermensual de cerca del 5%.

"Es verdad que julio suele ser un mes valle, porque llega una vez ya se han hecho las afiliaciones de la temporada. Pero nos llama la atención porque no ha habido una reducción intermensual, sino una subida del 5%, cuando suele rondar el 3%. Nos hemos hecho la pregunta de por qué este incremento y la respuesta la tenemos otra vez, como el mes pasado, en las personas procedentes de la regularización extraordinaria del Gobierno", ha explicado.

En estos momentos hay inscritas 587 personas migrantes que cuentan con un código de la regularización extraordinaria en Baleares, de los cuales 224 ya estaban en junio y 363 se han sumado en julio.

"Estas personas nos preocupan porque el 90,8% se encuentran en paro y el 86,7% solo han alcanzado estudios primarios", ha expuesto la consellera. "Nos preocupa que tensionen el trabajo del SOIB, porque está asumiendo la atención a un colectivo que tiene dificultades de inserción laboral y que necesita orientación y formación", ha añadido.