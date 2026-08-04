El paro baja en julio en Baleares un 1,99% y el número de desempleados se sitúa en los 24.800

Archivo - Una persona trabajando. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.175 personas en julio en Baleares en relación al mes anterior (+4,96%) y bajó en 504 personas en relación al séptimo mes del año pasado (-1,99%) y se sitúa en los 24.882 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En julio, los sectores con más parados son Servicios (17.504 con 715 más que en junio), Construcción (3.215 con 225 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (285 y 12 más) e Industria (1.152 y 40 parados más).

En cuanto a sexos, de los 24.882 desempleados registrados en julio, 14.161 son mujeres y 10.721, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 2.432 personas de los cuales 1.335 son hombres y 1.097 son mujeres.

En el séptimo mes del año, el paro entre los extranjeros en Baleares se situó en 5.461 personas tras subir un 9,33% respecto a junio y un 14,51% en comparación con el año anterior.

En julio se registraron 47.822 contratos en Baleares, un 12,54% más que el año anterior. De todos ellos, 37.784 fueron contratos indefinidos (+12,34%) y 15.038, contratos temporales (+12,96% más).

El número de demandantes de empleo se situó en julio en Baleares en 55.284, de los cuales 23.826 figuran como ocupados.