Banca March cambia el horario de su exposición en Madrid de Thomas Houseago durante julio y agosto

Archivo - Una escultura del británico Thomas Houseago, expuesta en el jardín de Banca March, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banca March ha anunciado el cambio del horario para acceder a la exposición del escultor Thomas Houseago en su sede de Madrid durante los meses de julio y agosto para evitar las horas centrales del día.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el horario de los viernes y sábados pasará a ser partido, de 12.00 a 15.30 horas y de 19.30 a 23.00 horas, evitando así las horas centrales del día de más calor. El horario de los jueves se mantiene como hasta ahora, de 19.00 a 23.00 horas. Los visitantes también podrán acceder a un puesto de comida situado en el jardín.

Con motivo de su centenario, bajo el lema 'Un futuro con historia', la entidad bancaria ha lanzado una serie de propuestas culturales.

Entre éstas se encuentra la interpretación de un cuarteto de jazz en las tardes de julio y septiembre, para que los asistentes puedan visitar la exposición mientras escuchan la música.

Asimismo, se llevará a cabo un espectáculo de magia para los asistentes durante los meses de julio, septiembre y octubre. Durante el mes de septiembre, los asistentes también podrán participar en un taller de creación artística inspirado en la exposición, así como en dos talleres de composición floral.

La exposición, que estará disponible hasta el 31 de octubre de este año, se encuentra en la sede de la entidad en la calle Castelló de Madrid y cuenta con entrada gratuita previa reserva en la web de Banca March.