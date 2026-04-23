Banca March detecta "señales de moderación" de la economía balear por la guerra en Irán pero se mantiene optimista

Archivo - El consejero delegado de Banca March, José Luis Acea, durante la presentación de los resultados de la banca March, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Banca March ha detectado "señales de moderación" de la economía de Baleares a raíz de la guerra en Irán, especialmente por un leve aumento de la inflación, pero mantiene unas previsiones optimistas sobre la evolución de los mercados.

Así lo ha dicho el consejero delegado de la entidad bancaria mallorquina, José Luis Acea, en una rueda de prensa celebrada este jueves con motivo del informe de resultados de 2025.

Preguntado acerca de los posibles efectos del conflicto en Oriente Medio sobre la economía del archipiélago, Acea ha admitido han empezado a identificar "señales de moderación" de un ritmo de crecimiento que está por encima de la media nacional.

"Antes de la guerra la inflación estaba alrededor del 2,2%, y ahora es un poco más", ha detallado el consejero delegado, quien en cualquier caso se ha mostrado optimista sobre la evolución de los mercados.

La consecuencia de la escalada bélica, ha explicado, supondrá "un cierto empeoramiento en algún ratio, lógico pero nada exagerado" y su posterior desarrollo dependerá de cuánto tarde en solucionarse y de sus consecuencias posteriores.

"Estamos pendientes de la evolución casi al minuto y ocupados en estar haciendo nuestro trabajo. Cuando se inició el conflicto hubo un ajuste muy importante del mercado y aconsejamos a nuestros clientes mantener posiciones. Hoy por hoy la circunstancia del mercado es que se ha recuperado prácticamente todo. Aunque hay volatilidad, nuestros clientes están tranquilos", ha subrayado.

Acea ha descartado que, aunque la guerra se alargue durante meses, su efecto pueda ser similar al de la crisis financiera de 2008.

"La crisis de 2008 tiene poco que ver con esta, esta es bélica y aquella no... Entonces, además, veníamos de otros estadios, no aterrizó de repente", ha explicado.

En cualquier caso, ha reiterado que la situación de los mercados dependerá de la evolución del conflicto y de sus posteriores consecuencias.

"Lo importante es no ponerse nervioso. Las posiciones ordenadas en los perfiles de riesgo no generan tantas estridencias, y los mercados se han comportado razonablemente bien", ha sentenciado.

Preguntado por una posible fusión con otra entidad bancaria de mayor tamaño, el consejero delegado de Banca March ha descartado esta posibilidad y ha reivindicado su modelo de negocio basado en la propiedad familiar.