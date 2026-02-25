Banca March obtiene por séptimo año consecutivo un reconocimiento por sus buenas culturas laborales

Archivo - Banca March - EUROPA PRESS/BANCA MARCH - Archivo

Banca March ha obtenido por séptimo año consecutivo la certificación 'Great Place to Work', un reconocimiento otorgado por una consultora homónima dedicada a la identificación y certificación de culturas laborales de alta confianza.

La evaluación está basada en la percepción directa de los profesionales de la entidad bancaria y supone un análisis "riguroso" de las políticas y prácticas de gestión de personas.

Los resultados de la encuesta de este año, según ha indicado Banca March en un comunicado, reflejan una "notable consolidación" en la valoración de sus empleados.

El 91% afirma sentirse orgulloso al ver los logros de la empresa y el 89% dice sentir orgullo de trabajar en ella. Este "fuerte sentido de pertenencia" se traduce en compromiso a largo plazo, ya que el 88% de la plantilla afirma querer trabajar en la entidad por mucho tiempo.

La auditoría realizada por la consultora concluye que la "cultura corporativa de Banca March se convierte en una verdadera ventaja competitiva que impulsa los resultados de negocio". En esa línea, el 89% de los profesionales creen que sus clientes valorarían el servicio recibido como excelente.

Otros aspectos altamente valorados son la equidad y la acogida, ya que el 93% de la plantilla afirma ser tratados de una forma justa independientemente del sexo o la posición ocupada y el 91% destaca la excelente recepción dispensada a los nuevos profesionales que se incorporan a la empresa.

El director general adjunto de Banca March y responsable del área de Recursos Humanos, Anselmo Martín-Peñasco, ha celebrado haber recibido la "confianza" de los empleados por séptimo año consecutivo cuando la entidad cumple su centenario.

"Cumplir 100 años solo es posible con un modelo que pone en el centro a las personas, un modelo en el que prima la visión de largo plazo", ha señalado.