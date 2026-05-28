El Bar Flexas cancela este año su fiesta de aniversario en el Parc de la Mar por condiciones "inviables"

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Bar Flexas no celebrará este año su 22º aniversario en el Parc de la Mar ante unas condiciones "inviables e incoherentes" y la dificultad de llevar a cabo un evento de estas características "sin estructuras de apoyo acordes a su impacto".

En un comunicado, desde el Bar Flexas han explicado que la decisión se ha adoptado después de varias semanas de conversaciones y de intentar encontrar una fórmula viable junto al Ayuntamiento de Palma.

Según los organizadores de esta fiesta, que el año pasado reunió a más de 15.000 personas en el Parc de la Mar, una celebración de esta magnitud "no puede recaer únicamente sobre dos personas sin una mayor implicación institucional" que permita garantizar unas condiciones sostenibles y de seguridad.

En el comunicado han subrayado que Palma cuenta con diferentes líneas de apoyo público destinadas a actividades culturales, eventos y proyectos de ciudad, "porque la cultura genera comunidad, identidad y retorno social".

En esta línea, a su entender, un proyecto que lleva más de 20 años activando espacios públicos, creando tejido cultural y reuniendo a miles de personas --como la fiesta del Flexas-- "merece ser escuchado, cuidado y acompañado".

Igualmente, han asegurado que el comunicado "no nace desde el resentimiento, sino desde la honestidad". "Seguimos creyendo profundamente en la cultura hecha desde el amor, la imaginación, la independencia y el compromiso con nuestra ciudad", han sostenido.

Así, han asegurado que precisamente "por respeto" a la ciudad de Palma y a sus gentes, al equipo del Ayuntamiento y a ellos mismos, "este año lo más responsable es pausar antes que asumir unas condiciones inviables e incoherentes".

Con todo, han remarcado que la decisión "no ha sido fácil" debido al "enorme vínculo emocional" con el evento. "Nos volveremos a encontrar en otras fiestas Flexas porque las ganas de seguir haciendo cosas continúan intactas", han concluido.