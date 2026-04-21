Bauzá afirma rotundo que la oferta turística ilegal ha disminuido

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha afirmado rotundamente que la oferta turística ilegal ha disminuido y ha reivindicado la lucha "implacable" del Govern en este sentido.

Bauzá ha respondido al diputado del PSIB Llorenç Pou, que ha acusado al Ejecutivo de engañar a la ciudadanía mientras proliferan los cajetines con llaves en los portales y turistas con maletas entrando y saliendo de los edificios.

El socialista ha preguntado al conseller cómo puede decir que ha habido una reducción en la oferta turística ilegal si no sabe el número. "Ni lo sabe ni le interesa", ha afirmado Pou. El socialista ha preguntado igualmente cómo puede ser que si se han eliminado miles y miles de plazas, cómo ninguna ha acabado en la oferta de alquiler residencia.

Para Bauzá, los datos avalan el trabajo del Ejecutivo contra la oferta turística ilegal y ha recurrido a los mensajes conocidos del caso Koldo en su segunda réplica al diputado, recordando que le ha preguntado varias veces sobre la cuestión. "Vale, cariño, le mantendré informado sobre la oferta ilegal", ha concluido asegurando que el actual Govern no abre la puerta a "piratas que aparcan en las puertas del Consolat de Mar".