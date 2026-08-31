Bauzá asegura que "la Conselleria tiene las puertas abiertas para cualquier persona" que quiera trasladar su malestar

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzá, ha asegurado que "la Conselleria tiene las puertas abiertas para cualquier persona" que quiera trasladarle "sus preocupaciones".

Tras reunirse este lunes con los participantes del festival 'Neorama' en Ca n'Oleo, Bauzá ha expresado su respeto a las movilizaciones contra la masificación turística.

Por otro lado, ha defendido las políticas de contención turística que ha desarrollado el Govern entre las cuales ha destacado la disminución del alquiler vacacional.

Finalmente, Bauzá ha indicado que "entiende" que pueda haber "malestar". En este sentido, ha señalado que el Govern es "totalmente respetuoso" con las reivindicaciones y protestas.