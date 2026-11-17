Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzá. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha atribuido las actuales cifras de llegadas de turistas a las "políticas irresponsables" del Pacte.

En el pleno del Parlament de este martes, Bauzá ha respondido al diputado del PSIB Llorenç Pou, que ha alertado de que con la nueva normativa la cifra de turistas podría superar en verano los 23 millones, lo que ha cuestionado que sea compatible con la política de contención que defiende el Ejecutivo.

Bauzá ha atribuido las cifras actuales de llegadas al "descontrol y la falta de límites" de los anteriores gobiernos de izquierdas y que el actual Ejecutivo está "revirtiendo".

El conseller ha calificado, en todo caso, que "solo contar es una simplificación absoluta". Bauzá ha reivindicado que se ha frenado el incremento de turistas en temporada alta y que los datos demuestran "que están en el buen camino".

El diputado socialista ha reprochado al conseller que no responda a las preguntas y le ha acusado de ser "más valiente poniendo un tweet contra el obispo".

"Nunca hubiera dicho que un simple tweet les convertiría en católicos, apostólicos y romanos", ha replicado Bauzá.