Bauzá critica la actuación de la Comisión Europea en materia de turismo durante la crisis del coronavirus

Bauzá (Cs) critica que Alemania siga recomendando a sus ciudadanos no viajar a España

PALMA DE MALLORCA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de turismo del grupo liberal Renew Europe en el Parlamento Europeo y ex presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha criticado este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo la actuación de Comisión Europea en la toma de decisiones respecto al turismo, gravemente afectado por la crisis del coronavirus.

Según ha informado Ciudadanos en un comunicado, Bauzá ha lamentado "la descoordinación" de los Estados miembros en este tema. "Llevamos meses escuchando hablar de datos y de compromisos abstractos", ha señalado el ex presidente de Baleares.

El europarlamentario ha criticado así que la Comisión permitiera la imposición de cuarentena obligatoria por parte del Gobierno central mientras pedía en Europa levantar esta medida, así como "la descoordinación" en la apertura de fronteras, por la que países en situaciones epidemiológicas similares han permitido la entrada de viajeros con un mes de diferencia entre sí.

"¿Por qué dentro de la Unión Europea sigue habiendo miembros que se vetan los unos a los otros?", ha preguntado el europarlamentario.

Bauzá ha recordado que, desde Ciudadanos y Renew Europe, han propuesto "el concepto de 'Marca Europa' basado en tres pilares: apertura de fronteras, establecimiento de estándares de seguridad y calidad conjuntos, y promoción de la Unión Europea como destino turístico".

HOJA DE RUTA DE EUROPA PARA LA CRISIS DEL TURISMO

Asimismo, el eurodiputado de la formación liberal presentó la semana pasada una hoja de ruta sobre la respuesta que Europa debe dar a la crisis del turismo derivada del cierre de fronteras por el coronavirus.

Esta resolución detalla cuestiones de criterios de seguridad, así como protocolos claros de actuación para, en caso de que se repitiera la pandemia, los Gobiernos tengan un marco de actuación que sirva de referencia para que todos los turistas confíen en que Europa es un destino seguro.

No obstante, el eurodiputado de Ciudadanos ha considerado que, pese a la imprevisibilidad de la crisis de la COVID-19, el sector turístico no ha sido nunca prioridad para el ejecutivo comunitario. "¿Por qué un sector que emplea a 22 millones de trabajadores, el 12% del total de empleados de la Unión, no dedica ni un sólo euro de su presupuesto al turismo?", ha preguntado a la comisaria de Transporte, Adina Valean.

"Ya con la crisis de la quiebra de Thomas Cook, el pasado octubre, dijimos por activa y por pasiva que era más que necesario elaborar una estrategia turística a nivel comunitario para que si volvía a ocurrir una desgracia no tuviéramos que improvisar. Y desgraciadamente, hemos improvisado", ha lamentado.

Es por ello que el representante de Ciudadanos en el área de turismo ha pedido a la comisaria que ejecuten las medidas presentadas por los parlamentarios europeos en la resolución aprobada y que impulse un plan para que la UE "ejerza el liderazgo político que merece".