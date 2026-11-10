Bauzá, sobre sus críticas al obispo de Mallorca: "Contra la hipocresía y la mentira soy beligerante"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha dicho que "contra la hipocresía, la mentira, las acusaciones injustas y el doble discurso, venga del estamento que venga" se considera una persona "beligerante".

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por el diputado socialista Llorenç Pou acerca de sus críticas al obispo de Mallorca, Sebastiá Taltavull, al que consideró "hipócrita" por criticar la "codicia turística".

"Beligerante, según el diccionario, es aquel que muestra desacuerdo y oposición de forma enérgica. Contra la hipocresía, la mentira, las acusaciones injustas y el doble discurso, sí, me reconozco beligerante contra todo eso venga del estamento que venga", ha afirmado el conseller.

Bauzá ha defendido que, del mismo modo que el obispo y cualquier otro ciudadano "tiene derecho a expresar su opinión sobre el turismo, el Govern o lo que considere oportuno", él también puede "discrepar".

"No entiendo en qué momento una respuesta política a una opinión pública es un ataque a la libertad de expresión. Y menos cuando lo que se cuestiona es denunciar la codicia turística cuando la Iglesia participa de la misma actividad económica", ha zanjado.

El diputado del PSIB, por su parte, ha considerado que la opinión del conseller, expresada en su cuenta de la red social X, "no es algo improvisado y destila resentimiento y alergia a la discrepancia".

"Usted no solo apunta al obispo sino que es un aviso a navegantes. A cualquiera que critique al Govern, se le apuntará y se le hará seguimiento. Es grave porque tiene un tono caciquil", ha manifestado.