Bauzá justifica destinar ITS a vivienda "una vez atendida la demanda histórica" en ciclo del agua y medioambiente

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha defendido que el Govern abre ahora la posibilidad de destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a políticas de vivienda una vez atendida la "demanda histórica" en ciclo del agua y medioambiente.
En el pleno del Parlament de este martes, el conseller se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con el anuncio de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General, de destinar ITS a vivienda.
Según ha sostenido, el planteamiento inicial del Govern con este impuesto era destinar los recursos a "aquello que hacía muchísimos años que no se había destinado", en referencia al ciclo del agua y medioambiente.