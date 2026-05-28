Ben Amics acusa a Cort de convertir la verbena del Orgullo en un tardeo para guiris

Archivo - Varias personas sujetan dos banderas del colectivo LGTBIQ. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Ben Amics ha acusado este jueves al Ayuntamiento de Palma de convertir la verbena del Orgullo en un tardeo para guiris.

De este modo se ha pronunciado el portavoz de la entidad, Jan Gómez, en el pleno del Ayuntamiento de Palma de este jueves, durante una intervención en la que, al mismo tiempo, ha negado que Ben Amics haya rechazado la organización de la verbena por intereses económicos o por electoralismo.

Según ha señalado, la cancelación se ha producido "con mucha pena" por, ha indicado dirigiéndose al alcalde, Jaime Martínez, "por su incompetencia y su lgtbifobia pactada".

Gómez ha reaccionado así al anuncio de este miércoles del Ayuntamiento de Palma de que se está preparando una verbena para el próximo 27 de junio.

El portavoz de Ben Amics ha rechazado lo que ha considerado el "desmantelamiento de las políticas LGTBI" y la "precarización" en la organización de la verbena, en relación a las trabas que, a su juicio, se han encontrado desde que realizaron la primera solicitud de ocupación de vía pública.