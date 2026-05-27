Cort declara de interés municipal el Día del Orgullo y prepara una 'revetla' para el día 27 de junio

Archivo - Hombre con la bandera LGTBI en la manifestación del Orgullo en Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha declarado el Día del Orgullo LGTBIQ+ como jornada de interés municipal y ha avanzado que prepara una 'revetla' para el 27 de junio, a la que mantienen los "canales abiertos" para contar con "posibles coorganizadores".

Esta es una de las decisiones adoptadas este miércoles en la Junta de Gobierno y que ha anunciado la portavoz y regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Mercedes Celeste, ya que ha recalcado que la organización del evento "no se puede parar", porque hay una serie de plazos que cumplir y "no se puede dejar para el final".

Así, ha indicado que el Consistorio mantiene su "compromiso" con estos colectivos y de cara a la celebración de esta fecha reivindicativa han preparado otras actividades, talleres y otras propuestas.

La representante local ha informado que la verbena se desarrollará en la plaza Mayor pero ha señalado que cuando hayan cerrado todos los aspectos se informará de la programación.