Ben Amics señala a Cort por no haber publicado aún ni la programación del Orgullo, ni tramitar los contratos de artistas

Archivo - Un hombre levanta una bandera durante una manifestación por el Orgullo LGTBIQ+ en Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha reprochado al Ayuntamiento de Palma su "dejadez" y "falta de organización" por no haber publicado ni la programación del Orgullo LGTBIQ+, ni haber resuelto los contratos de los artistas del "tardeo turístico", que se celebrará el 27 de junio.

La entidad ha subrayado que el Consistorio quiera hacer creer que la "opacidad" es "la normalidad" pero ha resaltado que "solo lo es para ellos", algo que han indicado que ya sucedió en Sant Sebastià y lo utilizara para "justificar las trabas" a la organización de las últimas tres 'revetles' del Orgullo.

En una nota de prensa, la organización ha acusado al Ayuntamiento de Palma de haber hecho "inviable" la celebración de su 'revetla' con el argumento de que la programación se desarrollaría con "total normalidad", con Ben Amics o sin ellos.

"Cort quiso dejar de quejica a Ben Amics por evidenciar su falta de acción y por los obstáculos que han puesto desde que llegó el nuevo equipo de gobierno pero sus acciones demuestran que su práctica habitual es improvisar y esconder cómo es el procedimiento", han añadido.

Por otro lado, también han destacado la "incoherencia" del alcalde de Palma, Jaime Martínez, que aseguró ante los medios que Ben Amics "nunca le había pedido una reunión" y que desde Cort habían hecho "todo lo posible por arreglar las cosas".

Así, han considerado que estas palabras las dijo para intentar "dejarles en evidencia e intoxicar" pero, a su manera de ver, "la realidad es que, una semana después de dar el paso y pedirle una reunión, no se ha recibido ninguna respuesta".