Bernat Ramis asume la presidencia del PP de Costitx

El nuevo presidente de la junta local del PP de Costitx, Bernat Ramis, y la secretaria, Aina Crespo. - PP DE COSTITX

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bernat Ramis Oliver ha asumido la presidencia de la Junta Local del PP de Costitx con la intención de abrir una etapa "marcada por la ilusión, la proximidad y las puertas abiertas a todos los vecinos".

Ramis, según ha señalado la formación en un comunicado, afronta esta responsabilidad con "ilusión y muchas ganas de trabajar por construir un proyecto cercano, abierto y que ponga siempre los intereses de Costitx por delante".

Su objetivo es construir un proyecto "que escuche a los vecinos y tenga a Costitx como prioridad". "Queremos un PP vivo, cercano y con las puertas abiertas a todo el mundo que quiera sumar y aportar ideas para mejorar el pueblo", ha dicho.

La nueva Junta Local, que contará con Aina Crespo Lladó como secretaria, pretende reforzar la presencia del partido en el municipio, fomentar la participación vecinal y dar respuesta a las necesidades de sus habitantes. Para Ramis es una oportunidad para sumar nuevas personas e ideas, "manteniendo siempre la cercanía con los vecinos".