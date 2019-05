Bestard avisa de que las personas mayores "no son borreguitos" y promete gobernar en el Consell "escuchándolos"

Publicado 17/05/2019 11:15:50 CET

Vox asegura que ampliará las plazas de las residencias de tercera edad del Consell de Mallorca si gobierna

PALMA DE MALLORCA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha avisado este viernes de que las personas mayores "no son borreguitos" y ha prometido que si gana las elecciones del 26 de mayo gobernará en el Consell "escuchándolos".

"Tienen la experiencia de toda una vida, la experiencia de la que un cargo de confianza enchufado carece", ha remarcado durante un almuerzo con asociaciones de la tercera edad, donde Vox ha expuesto sus propuestas en Mallorca para este sector de la población, entre ellas aumentar el número de plazas para las residencias del Consell.

Bestard ha llamado a "eliminar el despilfarro de subvenciones y campañas de autobombo en el Consell de Mallorca para empezar a invertir más en Servicios Sociales" y en las personas mayores.

Vox ha propuesto crear un equipo de funcionarios con un técnico al frente que trabaje directamente con las asociaciones de tercera edad para orientarles en la gestión de ayudas y "facilitar los farragosos trámites burocráticos de la actualidad". "No es necesario ni contratar a nadie más ni poner un cargo a dedo para calentar una silla, esto puede hacerse con los medios disponibles", ha enfatizado el candidato.

El candidato ha apostado por una "tercera edad activa" y para ello ha planteado fomentar un programa de "Imserso interior" en colaboración con los otros Consells para facilitar los viajes interislas y además contribuir al mantenimiento de la actividad hotelera y de la oferta complementaria en los meses de invierno. También ha propuesto fomentar rutas gastronómicas y culturales dirigidas a este sector de la población.

Otras propuestas de Vox para la tercera edad son reformar y renovar las residencias; promover programas de dinamización y talleres para mejorar la calidad de la estancia; crear más plazas eventuales para la conciliación familiar; formar futuros profesionales especializados en cuidados geriátricos; e impulsar talleres para la prevención de la dependencia.

Por otra parte, Bestard ha criticado el "electoralismo" de las propuestas de otros partidos. En particular, ha cuestionado que la candidata socialista, Catalina Cladera, diga "que destinará 8,3 millones de euros para la asistencia a domicilio", preguntándose "de dónde va a sacar el dinero". "Si no se recorta en gasto inútil no quedará dinero para la tercera edad y los servicios sociales", ha advertido.

JORGE CAMPOS INICIA UNA SERIE DE ENCUENTROS CIUDADANOS

Paralelamente, este viernes el presidente de Vox en Baleares y candidato al Parlament, Jorge Campos, iniciará una serie de encuentros ciudadanos para "escucharles y responder a sus preguntas" y "recuperar la libertad de expresión". El primero será en Mahón, a las 20.30 horas en el Bar Hipódromo.

"Queremos que nunca más se acalle una voz por intereses políticos o sectarios, como se intenta hacer cada día con Vox y con tantos mallorquines, menorquines e ibicencos que no se quieren rendir al sectarismo de los grupos de presión, de la dictadura de lo políticamente correcto", han señalado desde el partido.