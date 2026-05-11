La bióloga marina Salud Deudero habla con Prohens sobre la gestión del mar y el litoral

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la bióloga marina Salud Deudero, este lunes en el Consolat de Mar. - CAIB

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La bióloga marina María de la Salud Deudero ha conservado este lunes con la presidenta del Govern, Marga Prohens, acerca de asuntos como la gestión del mar y el litoral de Baleares.

Ha sido durante la reunión que ha tenido lugar esta mañana en el Consolat de Mar entre la líder autonómica y la numeraria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España.

Deudero, según ha dicho a la salida del encuentro, se ha mostrado "muy orgullosa y contenta" de poder representar a Baleares en la Real Academia y de que Prohens se haya interesado acerca de los temas en los que es especialista.

"Hemos hablado un buen rato de temas marinos, de diversidad marina, de la gestión del mar y del litoral de Baleares. Ha sido una conversación agradable e interesante en la que hemos tocado muchos temas de un ámbito tan necesario en unas islas como las nuestras", ha explicado.

Prohens también se ha reunido este lunes con representantes del Círculo Mallorquín, encabezados por su presidente, Ignacio Deyá.