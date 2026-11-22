Archivo - Una mujer pasa por delante de una tienda que anuncia un cartel publicitario del ‘Black Friday’, a 14 de noviembre de 2022, en Madrid.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comercio local ha lamentado que el adelanto de las compras navideñas por el 'Black Friday', que tendrá lugar el próximo viernes 27 de noviembre, "paraliza las ventas de noviembre" porque los clientes posponen su compras y solo acuden a los establecimientos a mirar y a preguntar si habrá descuentos.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco), Carolina Domingo, quien ha señalado que el sector local se ve arrastrado a participar en una campaña que "desgraciadamente no gusta", pero a la que les "obligan a jugar".

A la parálisis de ventas de este mes, ha añadido, se suma el hecho de que las altas temperaturas están retrasando las ventas de la temporada de invierno, especialmente en los sectores de moda y calzado.

Según ha señalado Domingo, el sector se está planteando reclamar que se vuelvan a regular las rebajas en dos temporadas al año, invierno y verano, al considerar que su liberalización "hace daño al pequeño comercio y al cliente".

Por su parte, la Federación Patronal de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha indicado que el sector afronta este 'Black Friday' con "expectativas de dinamización, aunque con prudencia".

Aunque han confiado en que contribuya a mejorar las ventas en el tramo final del año, todavía no disponen de una previsión suficientemente contrastada para estimar un porcentaje de crecimiento o cuantificar el peso de este día en la facturación anual.

"El resultado debe medirse tanto en ventas como en rentabilidad. Facturar más aplicando descuentos elevados no siempre significa mejorar el balance del negocio", ha advertido el secretario general de Afedeco, Antonio Vilella.

DESCUENTOS DEL 15 O 20 POR CIENTO

De cara a la campaña, los comercios afiliados a Pimeco tienen previsto aplicar descuentos que rondarán el 15 o el 20 por ciento como máximo. En este sentido, Domingo ha subrayado que los establecimientos locales tienen un margen de beneficio "muy reducido" y "no se pueden permitir" aplicar descuentos "abusivos" para competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas, especialmente ante la campaña de Navidad, una de las más importantes del año para los comerciantes.

En la misma línea, desde Afedeco han señalado que no existe una política uniforme de descuentos, ya que cada comercio debe ajustar sus promociones a sus existencias, costes y margen. Vilella ha defendido que las ofertas sean "atractivas, transparentes y económicamente sostenibles" y ha recalcado que el comercio de proximidad "no puede basar su competitividad en una rebaja permanente".

Domingo también ha criticado que el 'Black Friday' no dure solo un día sino que se alargue toda la semana. A su parecer, funciona como una "campaña disfrazada" de rebajas o liquidación por parte de las grandes franquicias, que sacan a la venta mucha ropa de otras temporadas con descuentos de entre el 60 y el 70 por ciento.

Asimismo, ha recordado que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha pedido a los clientes que vigilen que no se suban los precios antes de la campaña y ha insistido en que los artículos de temporadas anteriores "deben estar debidamente indicados". "Hasta que no haya una regulación será imposible poder controlarlo", ha lamentado la presidenta del pequeño comercio.

LAS PROMOCIONES CONSTANTES "DESVIRTÚAN" EL MERCADO

Ante la cercanía del periodo oficial de rebajas, Domingo ha temido que llegue el mes de enero sin que el comercio haya tenido tiempo de vender los artículos de la temporada de invierno por el retraso del frío. Mientras antes los consumidores sabían que podían acceder a descuentos en fechas concretas, ha sostenido, ahora las promociones constantes durante todo el año "desvirtúan" el mercado e impiden competir en igualdad de condiciones.

Desde Afedeco han considerado que el 'Black Friday' funciona ya como el "arranque comercial de la Navidad", lo que condiciona las decisiones de compra de noviembre en productos que permiten anticipar regalos, como tecnología y electrónica, moda, calzado, complementos, perfumería y artículos para el hogar.

No obstante, Vilella ha matizado que diciembre, Navidad y Reyes siguen conservando un papel "fundamental", ya que cada actividad tiene su propio calendario.

Respecto al perfil del comprador, el secretario general de Afedeco ha apuntado que el presupuesto y la comparación de precios "pesan mucho", por lo que el consumidor prepara sus compras para aprovechar ofertas concretas.

En cualquier caso, ambas patronales han asegurado que encaran la campaña navideña "con mucha ilusión" y han hecho un llamamiento a que los ciudadanos destinen parte de ese gasto al comercio local.

RECOMENDACIONES DE CONSUMO

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo, dependiente de la Conselleria de Salud, ha aconsejado comprobar los precios originales de los productos para asegurarse de que los descuentos anunciados de cara al 'Black Friday' son reales.

Los productos nuevos, han añadido, cuentan con una garantía legal de tres años y los contenidos y servicios digitales, de dos años. Además, una rebaja en el precio no debe suponer una pérdida de calidad del producto. Asimismo, han recomendado pedir y conservar siempre el tique o la factura de compra para poder presentar una reclamación si fuera necesario.

En la compras por internet, han añadido, es importante utilizar páginas web fiables y comprobar quién está detrás de cada establecimiento antes de realizar el pago. La página debe disponer de una conexión segura, identificada mediante 'https://' y el símbolo del candado.

Asimismo, conviene comprobar los datos del vendedor, como su nombre, domicilio y NIF, pues una conexión segura, por sí sola, no garantiza que el comercio sea fiable.