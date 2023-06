Blanco niega coacciones y asegura que en los arrestos del caso ORA informó de forma "completa de los derechos y hechos"

El subinspector reitera también que no ha filtrado "nada" ni ha tenido "conocimiento de nada"



PALMA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subinspector del grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional del Policía Miguel Ángel Blanco ha negado haber coaccionado a detenidos en el marco de la causa ORA y ha asegurado que, en los arrestos, informó de manera "detallada, completa y exhaustiva de los derechos y los hechos".

"Lo hice con un grado de detalle elevado del papel que ocupaba cada uno en el organigrama que manteníamos y las consecuencias", ha declarado ante el Tribunal el subinspector, a quien se le imputan coacciones a cinco detenidos.

Además, sobre la falta de presencia de abogado que mantienen algunas acusaciones, el subinspector ha especificado que, "lógicamente, cuando se detiene a alguien, su abogado no está".

En esta línea, Blanco ha defendido su actuación, poniendo de ejemplo que uno de los arrestados, incluso, "lo primero que hizo es mandar a su esposa" a darle las gracias "por el trato que recibió en comisaría".

"No se ha proferido ningún insulto a nadie, lo que pasó fue total y absolutamente normal", ha insistido el policía acusado, quien ha considerado que, dependiendo de la personalidad, se pueden interpretar de manera distintas las formas.

En este punto, ha puesto de ejemplo los interrogatorios de los dos fiscales que sostienen en esta causa la acusación pública, Fernando Bermejo y Tomás Herranz. "Bermejo hizo un interrogatorio que calificaría de casi paternal, y Herranz lo hizo de manera más visceral, fruto de sus personalidades distintas. Yo tengo un carácter fuerte y mi obligación como policía es informar de modo fuerte", ha apuntillado.

Blanco se ha referido también a las acusaciones de Bartolomé Sbert, a quien que vio por primera vez en el registro de su casa, que transcurrió "de modo normal", según ha explicado. "Nos ofreció hasta sobrasadas".

La siguiente vez que le vio mantuvieron una "conversación banal" en la que se comentó su puesta a disposición judicial al día siguiente. Ya cuando finalizó su declaración en sede judicial, Blanco ha manifestado que Sbert "le buscó con la mirada", por lo que al acabar fue a verle a los calabozos.

"Le dije al responsable de seguridad que le sacara y, ahí mismo, con la subinspectora Blanca Ruiz --también acusada-- a mi lado, Sbert me preguntó cómo podía pasar esto" y Blanco le respondió que ya le había advertido que podía pasar. A esto, Sbert contestó "¿qué quiere, que mienta?", y Blanco replicó, según ha expresado a la Sala, que "si no es verdad, no".

En cuanto a las filtraciones a prensa que la acusación le atribuye, Blanco ha insistido en su inocencia. "No he filtrado nada ni he tenido conocimiento de nada", ha enfatizado.

"Estas acusaciones quieren que no volvamos a ver la luz. Me merezco que se juegue limpio y que se use como prueba lo que se puede usar", ha dicho en referencia a los chats.

Antes de finalizar su declaración, ha detallado que no contestará a las preguntas de las acusaciones. "No tengo fuerzas", ha sentenciado.