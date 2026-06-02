Los bomberos controlan un incendio agrícola declarado en Binissalem

Efectivos de los Bomberos de Mallorca trabajan en la extinción de un incendio agrícola declarado en Binissalem. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han controlado un incendio agrícola que se ha declarado la tarde de este martes en el municipio de Binissalem.

Según han informado los Bomberos de Mallorca, el fuego se ha desatado alrededor de las 13.15 horas.

Dos horas después, sobre las 15.15, se ha dado por controlado. Por el momento se desconoce la extensión de terreno agrícola que se ha visto afectada.

En las tareas de extinción han participado efectivos de los parques de bomberos de Inca, Alcúdia y Sóller, junto con el sargento de la zona de Tramuntana y un técnico.

Por parte de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, según ha informado en su cuenta de la red social X, han actuado dos autobombas, once bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.