Los bomberos de Formentera realizan varias salidas por el temporal

Bomberos de Formentera cortan un árbol caído sobre un camino en Formentera - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Formentera han realizado varias actuaciones por los fuertes vientos registrados en la Isla, sobre todo, a raíz de caídas de árboles y situaciones de riesgo.

Según ha informado el Consell en un comunicado, este martes los bomberos realizaron tres servicios, dos relacionados con la caída de pinos, uno de los cuales había caído sobre el cableado eléctrico de la zona de Port de Saler.

Además, se tuvo que precintar y tapar la boca de un pozo con gran profundidad que suponía un peligro tanto para personas como para animales después de que agentes de Medio Ambiente alertasen sobre este riesgo.

Este miércoles, además, se ha recibido un aviso de la Policía Local por la caída de otro árbol sobre un camino asfaltado en la zona de Can Parra. Durante la intervención se ha retirado un pino que había caído sobre cableado.