Los Bomberos de Ibiza gestionan una veintena de servicios por la tormenta

Archivo - Contenedores de basura volcados después de una tormenta en Palma, a 27 de agosto de 2023. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Consell de Ibiza han gestionado cerca de una veintena de servicios relacionados con la tormenta, dentro del marco de la alerta naranja decretada por lluvias y tormenta.

Según ha informado el Consell en un comunicado, se han recibido numerosas llamadas y avisos, algunos de los cuales han sido derivados a Policía Local. La mayor parte de las intervenciones han estado relacionadas con acumulaciones de agua en vía pública, viviendas, comercios y garajes de edificios residenciales.

También se ha tenido que gestionar un aviso por derrumbe de yeso en un techo, finalmente derivado a Policía Local al no presentar gravedad, y se han registrado avisos de personas atrapadas en vehículos debido a balsas de agua en carreteras, sin sufrir daños personales y que han sido resueltos sin mayor trascendencia.

Además, también han recibido un aviso por dos personas atrapadas en un ascensor.

Finalmente, el Consell ha explicado que la rotonda de Jesús ha sido reabierta a la circulación, mientras que la mayoría de pasos inferiores de la carretera del aeropuerto siguen cerrados. También se ha podido abrir el paso cercano al hipódromo de Sant Jordi.