Bomberos de Mallorca actúan en una fuga de gas sin heridos en el polígono de Marratxí. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han intervenido este miércoles en una fuga de gas sin heridos en una industria química del polígono de Marratxí.

Según la información facilitada por el cuerpo, el aviso del incidente se ha producido sobre las 14.00 horas de este miércoles.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Inca y dos técnicos que han revisado y controlado la fuga. La zona ha sido precintada durante seis horas para la completa ventilación.