Los Bomberos de Mallorca advierten que el torrente de Pareis "no es practicable" sin la equipación adecuada

Archivo - Torrent de Pareis, Sa Fosca. - CAIB - Archivo

PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han informado que en el torrente de Pareis hay diversas acumulaciones de agua, por lo que "no es practicable" sin la equipación adecuada, entre la que debe incluirse neopreno.

Esta advertencia de los bomberos, publicada en su cuenta de la red social X, llega después de que este sábado hayan tenido que rescatar a siete personas, seis adultos y una niña de 9 años, que realizaban distintas excusiones en esta zona de la Serra de Tramuntana.