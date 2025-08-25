Bomberos de Mallorca sobre su experiencia en incendios de Castilla y León: "Era curar la herida y volver a la guerra". - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos caporales de los Bomberos de Mallorca que han participado en la extinción de los incendios forestales en Castilla y León han destacado este lunes la dureza de la emergencia por la magnitud de las llamas.

El caporal Toni Pujol ha relatado, en declaraciones a los medios, que llegó a sufrir problemas físicos por la exposición al humo y al polvo y que, gracias a la rápida atención sanitaria, pudo "curar la herida y volver a la guerra".

Aun así, también han recalcado el apoyo recibido por la población, que según han dicho "ha sido maravilloso".

Por su parte, el caporal Guillem Mas ha explicado que los equipos se dedicaron sobre todo a la protección de pueblos amenazados por los rebrotes constantes, con una coordinación "perfecta" entre dotaciones y con la oportunidad de aplicar técnicas que en Baleares apenas se usan por la diferente orografía.

El conseller insular de Función Pública, Rafel Bosch, ha agradecido la labor de los 37 bomberos desplazados y ha subrayado que, pese a la dureza de la experiencia, "han hecho un trabajo magnífico" y que son "excelentes profesionales" que han dejado el nombre de Mallorca en buen lugar.