Los Bomberos de Mallorca intervienen en diez actuaciones durante la Semana Santa, la mayoría rescates en montaña

Los Bomberos de Mallorca intervienen en diez actuaciones durante la Semana Santa - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han actuado en diez ocasiones durante la Semana Santa, entre ellas seis rescates en la montaña, un accidente de tráfico, y dos incendios.

Según el balance que ha hecho el cuerpo de bomberos en sus redes sociales, entre los incidentes más destacados, los efectivos de los parques de Inca y Sóller, junto con el helicóptero la Milana, fueron requeridos para llevar a cabo rescates en el Torrent de Pareis, Valldemossa, Pollença, Sóller, Escorca y Galatzó.

Por otro lado, los bomberos del parque de Calvià actuaron el pasado sábado en un accidente de tráfico en la carretera de Andratx. Además, efectivos del parque de Inca sofocaron un incendio en un vehículo que circulaba por la autopista de Inca el pasado viernes.

Entre otras actuaciones, los bomberos de Manacor fueron solicitados el pasado domingo para rescatar a una persona que había caído en un pozo en la localidad de Petra.

Finalmente, el pasado lunes los Bomberos de Mallorca colaboraron con el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) en la extinción de un incendio forestal en Orient.