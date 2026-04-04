Los Bomberos de Mallorca rescatan a tres adultos y dos niños en tres intervenciones en la Serra de Tramuntana

1075022.1.260.149.20260404132001 Bomberos durante uno de sus rescates en la Serra de Tramuntana. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a tres adultos y dos niños en tres operaciones desarrolladas entre este viernes y sábado en la Serra de Tramuntana, tras lesionarse o haberse perdido.

El primero de los rescates se produjo este viernes por la tarde, cuando una mujer de 47 años se cayó mientras hacía una ruta por el Camí de ses Fontanelles, en el término municipal de Valldemossa.

En un comunicado, los Bomberos de Mallorca han informado que activaron el helicóptero de rescate Milana, que procedió a su evacuación y traslado en el Hospital Universitario Son Espases.

Posteriormente, a las 21.00 horas, se inició un dispositivo de búsqueda en la zona de Mortitx --Pollença--, después de que el marido de una mujer alertara que ella y sus dos hijos, de 6 y 7 años, no habían vuelto de una excursión a la Cova de ses Bruixes.

Los Grupos de Rescate de Montaña (GRM) de Inca y Sóller trabajaron durante la madrugada hasta que, sobre las 06.00 horas de este sábado, los tres han sido localizados en buen estado de salud.

Este sábado por la mañana también han localizado a un hombre que había sufrido una caída por la noche en la zona des Frontó de sa Mola --Escorca--. El excursionista requería asistencia médica, motivo por el que se ha activado nuevamente al helicóptero Milana junto con el GRM de Sóller para llevar a cabo su evacuación y traslado en el Hospital Universitario Son Espases.

Esta última actuación representa el rescate número 100 del helicóptero Milana, una cifra que evidencia la "intensa tarea" de los Bomberos de Mallorca en la montaña.